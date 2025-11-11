Kızılcık Şerbeti'nde Şok Gelişme: Mustafa Karakteri Diziden Ayrıldı, Partnerini Takipten Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda etti. Ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri Feyza Civelek'i takipten çıkması torpil iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi : 11-11-2025 17:09

Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dört sezondur "Mustafa" karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda ediyor. Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz dört yıllık partneri Feyza Civelek’i Instagram'dan takipten çıktı. Bu hamle, torpil iddialarını yeniden gündeme getirdi.

 

Dizideki Sır İlişki RTÜK İncelemesi Başlatmıştı

Kızılcık Şerbeti, son dönemde senaryo değişiklikleriyle ve tartışmalarla gündeme gelmişti. Dizide "Firaz" ile "Doğa" ve "Fatih" ile "Nursema" karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu durum üzerine inceleme başlattığını duyurmuştu.

RTÜK, açıklamasında "Aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacağız" demişti. Dizinin yapımcısı Gold Film ise senaryonun abartılı olduğunu, ancak değerlere saldırı olmadığını belirtmişti.

Emrah Altıntoprak, Cuma Günü Veda Ediyor

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen diziden dört popüler karakter ayrılıyor. Cuma günü yayınlanacak 113. bölümle beraber Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak da diziye veda ediyor. Altıntoprak, senaryo gereği Doğa ve Işıl’ı öldürerek diziden ayrılıyor.

 

Feyza Civelek Hakkındaki Torpil İddiaları Yeniden Gündemde

Emrah Altıntoprak'ın ayrılığının hemen ardından partneri Feyza Civelek'i takipten çıkması, dikkatleri Civelek'in üzerine çekti. Civelek hakkında, dizinin senaristi Melis Civelek’in kızı olması nedeniyle uzun süredir torpil iddiaları bulunuyordu. Hatta "Pembe" karakterini oynayan Sibel Taşçıoğlu’nun da Feyza Civelek yüzünden ayrıldığı öne sürülmüştü. Altıntoprak'ın bu hamlesi, torpil tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

