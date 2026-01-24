Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Doğukan Güngör Diziden Kovuldu! Sitem Dolu Açıklama

Türkiye’nin gündemine oturan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçlarının ardından kadrodan çıkarıldı.

Adli Tıp Raporu "Pozitif" Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheliden numuneler alınmıştı.

Test Sonuçları: Doğukan Güngör dahil 14 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Diğer İsimler: Ceyda Ersoy, Gözde Anuk ve Lerna Elmas gibi isimlerin de sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.

Negatif Çıkanlar: Burak Altındağ ve Gizem Özköroğlu gibi isimlerin testleri ise negatif sonuçlandı.

Yapım Ekibi Kararını Verdi: Yollar Ayrıldı

Test sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Show TV yönetimi ve yapım ekibi acil toplandı. 4 sezondur dizinin başrolünde yer alan Doğukan Güngör’ün sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Doğukan Güngör’den Sert Veda: "Acımasızlar!"

Diziden çıkarıldığını sosyal medya üzerinden öğrenen ünlü oyuncu, yayınladığı uzun bir metinle hem pişmanlığını dile getirdi hem de kararı alan kurumlara sitem etti:

"Herkes İkinci Bir Şansı Hak Eder" "Hata yaptığımı samimiyetle açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Ancak bazı kurumların ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

Güngör, kendisini Allah'a havale ettiğini belirterek hayranlarına "Daha güzel işlerde buluşacağız, dimdik ayaktayım" mesajını verdi.



