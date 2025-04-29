Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık!

Kızılcık Şerbeti dizisi, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 103. bölümüyle sezon finaline hazırlanırken, bir ayrılık haberi daha gündeme geldi. Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, canlandırdığı Meri karakterine veda ediyor.

Meri’nin Hikâyesi Sona Eriyor

Gold Film imzalı, reyting rekortmeni dizide Meri karakterine hayat veren Bozoklu, 3. sezonun finali öncesinde ekibe veda edecek. Dizideki hikâyesi tamamlanan karakterin vedası, izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Bozoklu’nun ayrılığı, kısa süre önce diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu’nun (Pembe) ardından gelen ikinci önemli ayrılık oldu.

3. Sezon Finali 30 Mayıs’ta

Kızılcık Şerbeti, sezon boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemden düşmedi. 103. bölümle birlikte sezon finali yapacak olan dizi, yeni sezonda kadrosunda değişikliklerle yoluna devam edecek. Şebnem Bozoklu’nun ayrılığı da bu değişim sürecinin bir parçası olarak görülüyor.