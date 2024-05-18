Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne

Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümünden heyecan dolu bir fragman sonunda yayınlandı. 63. bölümün ardından merakla beklenen fragman, izleyicileri büyük bir heyecanla karşıladı.

Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-05-2024 11:20

Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümünden heyecan verici bir fragman nihayet yayınlandı. 63. bölümde yaşananların ardından izleyicilerin merakla beklediği yeni fragman, büyük bir heyecan yarattı.

 



 

KIZILCIK ŞERBETI'NIN 63. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

 Görkem’in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer’den görmektedir. Nursema’nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar’ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah’ın yanına gider.

Abdullah’ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe’yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur. Nilay’ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir. Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.

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