Kızılcık Şerbeti’nde Mustafa ile Meri Öpüştü! Sosyal Medya Karıştı

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, yayımlanan yeni fragmanıyla sosyal medyada adeta gündem oldu. 97’nci bölüm tanıtımında yer alan Mustafa ve Meri öpüşme sahnesi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

“Annem Ölmedi, Öldürüldü!”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, 18 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Tanıtımda ilk olarak, Nursema’nın gözyaşları içinde Pembe’nin cenazesi dikkat çekerken, Mustafa’nın duygusal çöküşü ön planda yer aldı. “Annem ölmedi, öldürüldü” diye bağıran Mustafa’nın tepkisi, Ünallar köşkünde yaşanacak sarsıcı gelişmelere işaret etti.

Mustafa ve Meri Öpüştü, Abdullah Gördü!

Tanıtımın en çok konuşulan sahnesi ise Mustafa’nın Meri’yi öptüğü an oldu. O sırada orada olan Abdullah’ın bu olaya şahit olması, dizinin gidişatında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Bu çarpıcı sahne, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle Twitter/X ve Instagram platformlarında binlerce yorum alarak trendler listesine girdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Sular Durulmuyor

Başarılı senaryosu ve sürükleyici kurgusuyla her bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölümü, izleyicilere yine nefes kesen anlar yaşatacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Aydın Bulut’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor.