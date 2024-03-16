Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın açıklama yaptığı sahne sosyal medyayı salladı!

Kıvılcım, popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde gerçekleştirdiği cesur açıklama ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karakterinin dizi içindeki sözleriyle dikkat çeken Kıvılcım, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden geniş destek alırken, bazı kesimlerden de tepki aldı.

Kıvılcım karakterinin, "Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Kocası istedi, ailesi istedi diye zorla kapanarak değil. Burası Türkiye, biz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız…" sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından paylaşıldı ve olumlu tepkiler aldı.