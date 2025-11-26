Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün, Seray Kaya'nın adının jenerikte önce yazılmasına kızdığı iddiasına Kaya yanıt verdi: "Muhatabı ben değilim."

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-11-2025 17:16

Yeni oyuncu kadrosuyla birlikte jeneriği de değişen Kızılcık Şerbeti dizisinde, başroller arasında isim krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dizinin resmi hesabını takibi bırakan Doğukan Güngör’ün, yeni katılan Seray Kaya’nın adının kendisinden önce yazılmasına kıskançlık duyduğu iddia edilmişti. Seray Kaya, bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

 

Doğukan Güngör’ün Takip Hamlesi Gündem Olmuştu

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç gibi isimlerin ayrıldığı Kızılcık Şerbeti’nde, son kriz Doğukan Güngör’ün dizinin resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakması olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güngör’ün bu hamlesinin nedeni, diziye yeni dahil olan Seray Kaya’nın adının jenerikte kendisinden önce yazılmasına kızmasıydı.

 

Seray Kaya: “Muhatabı Ben Değilim, Doğukan’la Konuşun”

Doğukan Güngör’ün bu iddia edilen kıskançlık ve takibi bırakma hamlesi, yeni oyuncu Seray Kaya’ya soruldu. Kaya, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve iddialarla ilgilenmediğini belirtti.

Seray Kaya, yaptığı açıklamada, "Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu konuyla da hiç ilgilenmiyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Muhatabı ben değilim, bence onu Doğukan’la konuşun," ifadelerini kullandı. Kaya, bu sözleriyle tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim” Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
Hande Erçel’in Doğum Günü Pastasındaki Yazı Gündem Oldu: Hakan Sabancı’ya Gönderme İddiası Hande Erçel’in Doğum Günü Pastasındaki Yazı Gündem Oldu: Hakan Sabancı’ya Gönderme İddiası
Selin Yeninci, Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde Jüri Üyesi Selin Yeninci, Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde Jüri Üyesi
Melis İşiten’den Atakan Özkaya İle Aşk İddialarına Yanıt: Melis İşiten’den Atakan Özkaya İle Aşk İddialarına Yanıt: "Hiçbir şeyi saklamam"
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Sosyal Medyada Takibi Bıraktı: Arkadaşlık Bitti Mi? Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Sosyal Medyada Takibi Bıraktı: Arkadaşlık Bitti Mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Hande Erçel’in Doğum Günü Pastasındaki Yazı Gündem Oldu: Hakan Sabancı’ya Gönderme İddiası
  • 26-11-2025 17:12

Hande Erçel’in Doğum Günü Pastasındaki Yazı Gündem Oldu: Hakan Sabancı’ya Gönderme İddiası

Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar
  • 26-11-2025 13:42

Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
  • 26-11-2025 18:00

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Ayrıldı İddiası Gündem Oldu: Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi