Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Yeni oyuncu kadrosuyla birlikte jeneriği de değişen Kızılcık Şerbeti dizisinde, başroller arasında isim krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dizinin resmi hesabını takibi bırakan Doğukan Güngör’ün, yeni katılan Seray Kaya’nın adının kendisinden önce yazılmasına kıskançlık duyduğu iddia edilmişti. Seray Kaya, bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Doğukan Güngör’ün Takip Hamlesi Gündem Olmuştu

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç gibi isimlerin ayrıldığı Kızılcık Şerbeti’nde, son kriz Doğukan Güngör’ün dizinin resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakması olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güngör’ün bu hamlesinin nedeni, diziye yeni dahil olan Seray Kaya’nın adının jenerikte kendisinden önce yazılmasına kızmasıydı.

Seray Kaya: “Muhatabı Ben Değilim, Doğukan’la Konuşun”

Doğukan Güngör’ün bu iddia edilen kıskançlık ve takibi bırakma hamlesi, yeni oyuncu Seray Kaya’ya soruldu. Kaya, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve iddialarla ilgilenmediğini belirtti.

Seray Kaya, yaptığı açıklamada, "Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu konuyla da hiç ilgilenmiyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Muhatabı ben değilim, bence onu Doğukan’la konuşun," ifadelerini kullandı. Kaya, bu sözleriyle tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.