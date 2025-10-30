Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık: İki Popüler İsim Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti'nde RTÜK İncelemesi ve Tepkiler

Dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan popüler dizi 'Kızılcık Şerbeti', son dönemde yaşadığı senaryo krizleriyle gündeme geldi. Özellikle dizide 'Nursema'yla evli olan 'Firaz' karakteri ile 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli olan 'Doğa' karakterinin gizli ilişki yaşamaya başlaması, izleyicilerden ve kamuoyundan yoğun tepki çekti. Bu tepkiler üzerine RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) dizi hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK’ün açıklamasında, "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir" denilmişti.

Dizinin yapımcısı Gold Film ise, senaryonun Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını belirterek, "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir" açıklamasını yapmıştı.

Firaz ve Işıl Karakterleri Diziye Veda Ediyor

Yaşanan bu tartışmalar ve senaryo değişikliği sonrası reytinglerinde düşüş görülen 'Kızılcık Şerbeti'nde iki önemli ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin hikayesindeki büyük değişimler kapsamında iki karakterin projeye veda edeceği açıklandı:

'Işıl' karakterine hayat veren oyuncu Ece İrtem .

'Firaz' karakterine hayat veren oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç.

Bu iki oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte, özellikle Firaz'ın neden olduğu yasak aşk hikayesinin tamamen sonlandırılacağı ve dizinin hikayesinde büyük köklü değişimlerin yaşanacağı öne sürüldü. Bu ayrılıkların, dizinin yeni bölümlerinde büyük bir boşluk yaratması bekleniyor.