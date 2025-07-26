'Kızılcık Şerbeti'nde Bir Ayrılık Daha: Veda Etti

Kızılcık Şerbeti’nde 2. yönetmen Eylem Oğuz ekibe veda etti. 12 Eylül’de başlayacak 4. sezon öncesi ayrılık mesajı sosyal medyada ilgi gördü.

'Kızılcık Şerbeti'nde Bir Ayrılık Daha: Veda Etti
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-07-2025 13:21

Show TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül Cuma akşamı başlayacak 4. sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak yeni sezon öncesinde dizide bir ayrılık daha yaşandı. Üç sezondur dizinin 2. yönetmenliğini üstlenen Eylem Oğuz, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla ekibe veda etti.

Eylem Oğuz’dan Duygusal Veda

Eylem Oğuz, Instagram hesabında paylaştığı mesajda, “Koca üç sezon, onca emek, yorgunluklar, iyiler iyikiler ve diğer şeyler… Emeği geçen herkese teşekkür ederim, özellikle kurduğumuz çalışma prensibi ve ekip dayanışması azıcık uzaktan bakınca çok daha şahane görünüyor. Bunun için, benim anlattığım hikayenin sonuna geldik. Yeni gelecek olan meslektaşlarıma, kalan dostlarıma ve tüm yeni ekibe başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kadroda Ayrılıklar Dikkat Çekiyor

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonuyla yine ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Ancak son dönemde hem oyuncu kadrosunda hem de yapım ekibinde yaşanan ayrılıklar, dizinin hayranları arasında merak uyandırdı.

4. Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Yeni sezonda hikayeye eklenecek sürpriz karakterler ve yeni olay örgüsü, seyircide büyük bir beklenti oluşturuyor. Dizi ekibi, yeni sezon çekimlerine hız kesmeden devam ederken, yapım ekibindeki bu veda mesajı sosyal medyada gündem oldu.

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