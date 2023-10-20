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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölümü bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair meraklar devam ediyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Show TV yayın akışı: Kızılcık Şerbeti 35. bölüm bugün var mı, saat kaçta?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 19:55

Show TV'de büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinin 35. bölümü bu akşam yayında mı, yoksa milli yas nedeniyle ekranlara gelmeyecek mi? Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan bu dizi, her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ancak bu hafta Gazze'de yaşananlar nedeniyle ilan edilen milli yas, birçok dizi ve programın yayınına etki edebilir.

Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Show TV yayın akışı: Kızılcık Şerbeti 35. bölüm bugün var mı, saat kaçta? Show TV'de sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her Cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ancak, son zamanlarda Gazze'de yaşanan olaylar ve Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle birçok dizi yayınına ara verdi. Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki akıbeti de merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

Kızılcık Şerbeti dizisi, 20 Ekim tarihinde 35. bölümüyle sevenleriyle buluşacak mı? Show TV yayın akışında dizi bu akşam yer alıyor. Dizi sevdalıları sosyal medyada dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili bilgi arayışında. Ancak dizinin resmi sosyal medya hesaplarından herhangi bir erteleme açıklaması yapılmadı. Buna göre dizi, bu akşam 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti 35. Bölüm Özeti

Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Öncelikle Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması, Ertuğrul için büyük bir sürpriz olacak. Abdullah Bey ve Ömer, yaşananları ilk ağızdan dinleyerek duruma müdahale etmeye çalışacaklar. Ömer ve Kıvılcım arasındaki ilişki, Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında program yapacak olmasıyla yeni bir boyut kazanacak. Mihri'nin, babasının uyarılarına rağmen İbrahim ile görüşmeye devam etmesi ise Nursema için büyük bir endişe kaynağı olacak.

Show TV'nin Diğer Yayınları

Kızılcık Şerbeti'nin dışında Show TV'de bugün neler var? İşte yayın akışı:

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 Aile
  • 03:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Show TV'nin dikkat çeken programlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, bu akşam ekranlarda olacak. Gazze'deki trajik olaylar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında birçok dizi ve program yayından kaldırıldı. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin sevenleri, dizinin bu akşam ekranlarda olacağına dair bilgilere ulaşmış durumdalar.

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