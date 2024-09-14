Kızılcık Şerbeti sezona hızlı başladı! Reytingleri sildi süpürdü!

Cuma akşamı reyting yarışı: Kızılcık Şerbeti Zirveyi Kaptı!

Kızılcık Şerbeti sezona hızlı başladı! Reytingleri sildi süpürdü!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-09-2024 10:51

Cuma akşamları televizyon ekranları kıyasıya bir rekabete sahne olmaya devam ediyor. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Kara Ağaç Destanı ve Kötü Kan gibi sevilen diziler izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezon boyunca Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasında yaşanan reyting mücadelesi bu sezon da hız kesmeden sürüyor.

İlk haftanın sonuçlarına göre, Kızılcık Şerbeti büyük bir farkla liderliği eline aldı. Yalı Çapkını ile geçen sezonki rekabeti izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizi, bu sezon da rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti 67.Bölüm Reyting Sonuçları..
Total | (1) | 6,82
AB | (1) | 8,86
ABC1 | (1) | 7,74

Yalı Çapkını 74.Bölüm Reyting Sonuçları..  
Total | (3) | 4,46
AB | (5) | 2,69
ABC1 | (4) | 3,36

Arka Sokaklar 681.Bölüm Reyting Sonuçları..
Total | (5) | 3,04
AB | (11) | 1,61
ABC1 | (8) | 2,18

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