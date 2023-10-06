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Kızılcık Şerbeti Rüzgar ve Helin kimdir

"Kızılcık Şerbeti" dizisi kadrosuna yeni oyuncular ekleniyor. Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı, Rüzgar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak! Peki Kızılcık Şerbeti Rüzgar ve Helin kimdir, gerçek adı ve dizileri hakkında detaylar...

Kızılcık Şerbeti Rüzgar ve Helin kimdir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 20:55

Show TV'nin Sevilen Dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne Yeni Oyuncular Katıldı! Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", kadrosunu genişletiyor. Gold Film imzası taşıyan ve Faruk Turgut’un yapımcılığını yaptığı dizide; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve diğer başarılı oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı da yer alacak.

Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir?

Yiğit Kirazcı, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Alev’in (Müjde Uzman) geçmişten gelen eski sevgilisi Rüzgar rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Yöneticilik yapan enerjik Rüzgar karakteri, Alev, Abdullah ve Pembe arasında neler olacağını merakla bekletiyor.

Kızılcık Şerbeti Helin kimdir?

Diziye Rüzgar karakterinin katılmasının ardından, Ebru Destan da 'Helin' karakteriyle diziye katıldı. Ayrıca; Gizem Coşkun dizide spiker Demet karakterini, Duygu Aslan Rüzgar’ın asistanı Aslı'yı ve Melis Değirmenci ise İrem karakterini canlandıracak.

Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu "Kızılcık Şerbeti", her cuma saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

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