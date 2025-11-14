'Kızılcık Şerbeti' Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Katıldı: İlk Kareler Paylaşıldı

Show TV’nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu, dizinin ekibine dahil oluyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği dizi, yeni bir aşk hikayesine yelken açıyor.

Emir Karakteri Çimen'le Aşk Yaşayacak

Yalçın Hafızoğlu, Kızılcık Şerbeti’nde "Emir" karakterine hayat verecek. Emir, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle ilk kez buluşacak. Çimen ve Emir, arkadaş grupları sayesinde yollarını kesiştirecek. İkili, yeni bölümde doludizgin bir aşka yelken açıyor.

Yeni Bölüm Bu Akşam Show TV'de

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de! Dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmenliğini Özgür Sevimli üstleniyor.