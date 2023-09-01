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Kızılcık Şerbeti izleyicisi sinirden küplere binecek O sevilmeyen Karakter inim inim inletecek

Geçtiğimiz sezon kaç kere yayından kaldırılma kararı alınsa da her seferinde kıl payı dönen Kızılcık Şerbeti dizisi öyle bir geri dönüyor ki

Kızılcık Şerbeti izleyicisi sinirden küplere binecek O sevilmeyen Karakter inim inim inletecek
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 10:49

Geçtiğimiz sezon kaç kere yayından kaldırılma kararı alınsa da her seferinde kıl payı dönen Kızılcık Şerbeti dizisi öyle bir geri dönüyor ki - Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı geçtiğimiz sezon ilk bölümlerinde tutmasa da sonrasında izleyicinin ilgi odağı olan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öte yandan Kızılcık Şerbeti ile alakalı açıklanan detaylarda yeni oyuncularla birlikte geri gelen oyuncu da herkesi şok edeceğe benziyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında dedikodular ortaya atılsa da ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmış değil. Sonradan sevilen Nursema karakterinin eski eşi İBRAHİM'İN diziye geri döneceği sezon finali sonrasında konuşulmaya başlanmıştı. Sadece iddia çerçevesinde açıklanan bu haber kesinleşti. Kızılcık Şerbeti İbrahim geri dönecek. 

 

Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti ekibi paylaşımları ile birlikte dizi çekimlerinin startını verdiğini açıklamıştı. İzleyici merakla dizinin başlamasını beklerden kulislerden öyle bir haber geldi ki. Ceren Karakoç’un oynadığı Nursema’nın zorla evlendirildiği ve kısa süre sonra boşandığı İbrahim “Kızılcık Şerbeti”ne geri döneceği konuşulmakta. 

Berkay Akdemir’in oynadığı Kızılcık Şerbeti İbrahim diziye nasıl dönüş yapacağı merak ediliyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti dizisi başlama tarihi netleşmese de eylül ayında ekranlarda olacak. Ve dizite bir kaç yeni karakter eklenecek. Alev karakterinin eski arkadaşı olarak diziye dahil olacak isim Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı dizide Rüzgar karakterini oynayacak. 

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