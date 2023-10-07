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Kızılcık Şerbeti Heyecan Dolu 34. Yeni Bölümle Geliyor!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde heyecan dorukta! Doğa'nın Pembe'ye sert çıkışı ve Kıvılcım'ın Doğa'ya verdiği hayat dersiyle 34. yeni bölüm merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Heyecan Dolu 34. Yeni Bölümle Geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:09

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin 34. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmanda, dizinin başrollerindeki isimler Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör'ün etkileyici sahneleri dikkat çekiyor. Doğa, Pembe'ye karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Siz çocuklarınızı nasıl büyüttüyseniz ben tam zıttını yaparım" dedi. Bunun yanı sıra Kıvılcım, Ömer'in hastalığının farkına varıyor.

Mustafa'dan Fatih'e: "Özür Dilemelisin"

Mustafa, Fatih'e yönelik sitem dolu sözlerle, "Özür dilemen gereken birçok kişi var" şeklinde mesaj veriyor. Kıvılcım'ın Doğa ile yaşadığı gerilim, Fatih'in ona yasak koymasıyla tırmanıyor. Kıvılcım, yaşananlara isyan ederek, "Kızımı bana göstermiyorlar. Ailemi ona göstermiyorlar. Bu evde neler olacak?" diye endişeleniyor.

Doğa'nın Sitem Dolu Sözleri

Doğa'nın Pembe'ye yemek masasında söylediği sözler fragmanda geniş yer buldu. Pembe'ye yönelik tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Siz nasıl bir eğitim verdiyseniz, ben kızıma tam tersini vereceğim" ifadesini kullandı.

Umut'un Beklenmedik Karşılaşması

Umut, Nursema ile yaşadığı ilişkide zor günler geçiriyor. Nursema'nın eski eşi, Umut'un hiç beklemediği bir anda karşısına çıkıyor ve herkesi şaşkına çeviriyor.

Sosyal Medyanın Gündemi Kıvılcım ve Doğa

Kıvılcım'ın kızı Doğa'ya verdiği hayat dersi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Kıvılcım, "Yumruk yediysen silkinir, yaralandıysan ayağa kalkarsın. Kadın olmak bu demek" diyerek kızına destek veriyor.

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