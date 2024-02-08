Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gold Film'in yapımını üstlendiği ve Faruk Turgut'un yapımcılığını yaptığı bu dizi, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi önemli isimleri buluşturuyor. Ancak son zamanlarda dizi hakkında final olacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2024 16:18

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor ancak son zamanlarda dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Gold Film'in yapımını üstlendiği ve Faruk Turgut'un yapımcılığını yaptığı bu sevilen dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizide Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, kısa süre önce beyin kanaması geçirdi ve bu durum dizinin geleceğini belirsiz hale getirdi.

Alev ve Apo karakterlerinin aşk hikayesi dizinin reytinglerine olumlu katkı sağladığı için, Tanrıöğen'in dizide olamayacağı düşünülerek reytinglerin düşeceği endişesi yaşanıyor.

Beyin kanaması nedeniyle Settar Tanrıöğen'in dizide olamayacağı iddiaları, diziye erken sezon finali yapılacağı spekülasyonlarına yol açtı. Ancak ünlü oyuncunun sağlığına kavuşmasıyla dizi devam edebilir.

Bir diğer iddia ise Alev ve Apo karakterlerinin boşanarak yurt dışına gönderileceği yönünde.

 
Benzer Haberler
TBMM onayından geçti! Asgari ücretli çalışanlara 20.000 TL yardım parası ödenecek TBMM onayından geçti! Asgari ücretli çalışanlara 20.000 TL yardım parası ödenecek
Garanti BBVA ve 2 bankadan emekliler için yeni duyuru! TC kimlik ile 39000 TL ödenecek Garanti BBVA ve 2 bankadan emekliler için yeni duyuru! TC kimlik ile 39000 TL ödenecek
Emekliye Müjde! IBAN Numarasına 33.000 TL Ödeme! Emekliye Müjde! IBAN Numarasına 33.000 TL Ödeme!
Gülben Ergen: Beni Gonca Vuslateri oynasın Gülben Ergen: Beni Gonca Vuslateri oynasın
Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Pelin'e destek Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Pelin'e destek
Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülür müyüm diyordum şimdi rüyamda görmek için yalvarıyorum Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülür müyüm diyordum şimdi rüyamda görmek için yalvarıyorum
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu
  • 02-02-2024 11:19

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu