Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor ancak son zamanlarda dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Gold Film'in yapımını üstlendiği ve Faruk Turgut'un yapımcılığını yaptığı bu sevilen dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizide Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, kısa süre önce beyin kanaması geçirdi ve bu durum dizinin geleceğini belirsiz hale getirdi.

Alev ve Apo karakterlerinin aşk hikayesi dizinin reytinglerine olumlu katkı sağladığı için, Tanrıöğen'in dizide olamayacağı düşünülerek reytinglerin düşeceği endişesi yaşanıyor.

Beyin kanaması nedeniyle Settar Tanrıöğen'in dizide olamayacağı iddiaları, diziye erken sezon finali yapılacağı spekülasyonlarına yol açtı. Ancak ünlü oyuncunun sağlığına kavuşmasıyla dizi devam edebilir.

Bir diğer iddia ise Alev ve Apo karakterlerinin boşanarak yurt dışına gönderileceği yönünde.