Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir isim geliyor! Dengeler değişecek!

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor. İşte dizideki dengeleri değiştirecek o isim...

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir isim geliyor! Dengeler değişecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-04-2024 09:41

Gold Film'in Show TV için çektiği ve her hafta eğlenceli konusuyla seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezonda da izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Dizi, Show TV'nin yeni sezonunda "Bahar" ve "Sandık Kokusu"yla beraber üç önemli yapımından biri olarak yer alacak.

Bu hafta "Kızılcık Şerbeti" dizisine genç bir yetenek konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hatice Deniz, diziye konuk olarak katılıyor ve Sevilay'ın (Özlem Çakar Yalçınkaya) kızı Begüm rolünü canlandıracak. Deniz, daha önce NOW platformunun "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde ve Halit Ergenç'in Netflix için çekilen "Adsız Aşıklar" dizisinde rol almıştı.

Hatice Deniz'in "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansı ve yeni karakteri Begüm ile diziye katacağı dinamizm, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Genç yetenek, daha önceki projelerindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi de Gold Film'in sevilen dizisiyle ekranlara konuk olacak.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin bu yeni gelişmesi, dizinin hayranları arasında heyecan uyandırdı. Genç yetenek Hatice Deniz'in diziye katılmasıyla birlikte, dizinin ilerleyen bölümlerinde nelerin beklediği merakla bekleniy

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