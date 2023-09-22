Kızılcık Şerbeti dizisinden olay dev transfer! Kayra Şenocak Ertuğrul bey karakterini canlandıracak

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz sezon başlağı yayın hayatında milyonlarca izleyiciyi kendine bağlamayı başardı. Dizi ikinci sezona da bomba gibi başladı. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncular büyük dikkat çekiyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine Ertuğrul Bey karakteriyle usta oyuncu Kayra Şenocak dahil oldu.

Show TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi muhteşem bir sezon finaliyle sevenlerine veda etmişti. Dizinin takipçileri yaz boyunca yeni sezonu bekledi. Uzun bekleyiş geçtiğimiz hafta son bulurken, yeni sezona bomba gibi başlayan dizi izleyenlere "beklediğimize değdi" dedirtti.

Dizinin başarısında oyuncu kadrosunun büyük önemi bulunuyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Soydan Soydaş ve Aliye Uzunatağan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonun ilk bölümünde gizemli bir karakter daha dahil oldu. Bir kolleksiyoner olan Ertuğrul bey ilk bölümde yüzü görülmese de dizinin izleyicileri tarafından büyük merak uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti Ertuğrul Bey Kimdir?

Kızılcık Şerbeti henüz ilk sezonunda milyonlarca izleyiciyi ekranları başına bağlamayı başardı. Dizinin ikinci sezonunu merakla bekleyen izleyenler, haftayı diziye yeni dahil olan esarengiz karakter Ertuğrul beyin kim olduğunu merak ederek geçirdi. İlk bölümde yüzü görülmese de büyük merak uyandıran Ertuğrul beyi canlandıracak oyuncu belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisine Ertuğrul bey kararkteriyle usta oyuncu Kayra Şenocak dahil oldu.

Dizide Nursema, Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin kızıyken, Umut ile evlendikten sonra ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Umut'un, Nursema'nın ailesinden gelen yardımları kabul etmememesi üzerine aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Nursema bir yol aramaya başlıyor. Hat sanatçısı olan Nursema, eserlerini satarak gelir elde etmek için hatlarını bir galeriye götürüyor.

Nursema eserlerini galeriye götürür götürmez alıcı buluyor. Oldukça ünlü bir kolleksiyoner olan Ertuğrul bey, Nursema'nın eserlerini çok beğeniyor ve tamamını satın almak istiyor. Bu sayede ekonomik olarak oldukça rahatlayacak olan Nursema ve Umut oldukça sevinirken, Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları ise esrarengiz kolleksiyoner Ertuğrul beyin kim olduğunu merak ediyor.

Henüz Ertuğrul beyin kim olduğu ve Nursema ile Umut'a neden yardım ettiği bilinmiyor. Ancak karakteri canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin bundan sonraki bölümlerinde Ertuğrul bey karakteri ile Kayra Şenocak ekranlarda olacak.