Kızılcık Şerbeti dizisi izleyenleri şoke edecek! Show TV önünü alamaz! O isim geri dönüyor!

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin buluştuğu Kızılcık Şerbeti yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Sevilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Ancak hangi tarihte ekrana geleceği ise henüz belli olmadı. Farklı kültürlerde büyüyen Doğa ve Fatih’in evlenmesiyle yaşanan olayların ekrana yansıtıldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezon büyük bir başarıya imza atmıştı.

Öne Çıkan Hikaye ve Olaylar

Show TV’de boy gösteren iddialı dizi özellikle Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve eşi tarafından gördüğü şiddet ile uzun bir süre konuşuldu. Seyirci tarafından gelen tepkilerin ardından RTÜK’ün de radarına takılan diziye 5 hafta yayın durdurma cezası verilmişti.

Son olarak Ankara 22. İdare Mahkemesi verilen cezayı ağır bularak iptal etti. Ancak öyle bir gelişme yaşandı ki ağızlar resmen açık kaldı.

İbrahim Geri Dönüyor

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın şiddet gördüğü eski kocası İbrahim geri dönüyor! Geçtiğimiz sezon yaşanılan olayların ardından İbrahim’in hikayeye nasıl döneceği ise şimdiden merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonu ve gelişmeleriyle izleyicileri büyük bir heyecanla bekliyor. Yeni bölümlerde neler yaşanacağı ve karakterlerin hayatlarının nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Dizi severler için heyecanlı günlerin başladığı kesin!