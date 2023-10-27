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Kızılcık Şerbeti: Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Bomba Sahneler

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta Cumhuriyet'in 100. yılı anısına hazırladığı özel sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Sosyal medyada şimdiden büyük bir ilgi gören bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Kızılcık Şerbeti: Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Bomba Sahneler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 20:41

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, bu haftaki özel bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hazırlanan sahnelerle dizi, her zamankinden daha büyük bir ilgi görmeye hazırlanıyor. Sosyal medya bu bölüm hakkında şimdiden konuşmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nden100. Yıl Kutlaması

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kızılcık Şerbeti, her bölümde olduğu gibi bu özel bölümle de gündemin merkezine oturdu.

Bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti, Cumhuriyet’in 100. yılına özel sahneleriyle izleyenlerini mest edecek gibi görünüyor.

Diziden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evlerin balkonlarına asılan Türk bayrağının görüntüsü ise izleyicilerden tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin bu özel bölümüne dair sosyal medya yorumları arasında; 'Muhteşem bir bölüm bizi bekliyor', 'Bu sahneler harikulade', 'Bayram coşkusunu hissettirecek sahneler' gibi olumlu geri dönüşler yer alıyor.

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