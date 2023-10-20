Kızılcık Şerbeti 35. bölümde izleyiciler ekrana kilitlenecek

SHOW TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölümü, 20 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlarınıza geliyor. Peki, bu bölümde neler olacak?

Doğa'nın Kararsızlığı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Doğa, Fatih'e olan kızgınlığını sürdürüyor. Evde yaşananlar onun için oldukça zorlayıcı olurken, ailesi ile de sorunlarını devam ettiriyor.

Ertuğrul'un Zor Anları

Ünal ailesinin Ertuğrul'un davetine katılması ve İbrahim ile karşılaşmaları, herkes için beklenmedik bir sürpriz haline geliyor. Ertuğrul, yaşananlar karşısında ne yapacağını bilemez hale gelirken, Abdullah Bey ve Ömer'den durumu öğrenmeye çalışıyor. Olanları Nursema'dan dinledikten sonra kızına nasıl yaklaşacağını düşünüyor.

Ömer ve Kıvılcım'ın Yeni Hayatı

Ömer ve Kıvılcım, birlikte yeni bir hayata adım atıyor. Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlaması, Alev ve Rüzgar arasındaki ilişkiyi de etkiliyor. Ancak Ömer'in gizli bir hastalığı olduğunu ve bu hastalığın hızla ilerlediğini sadece Kıvılcım biliyor.

Mihri'nin İnatçılığı

Mihri, babasının uyarılarına rağmen İbrahim ile görüşmeye devam ediyor. Bu durum, Nursema için büyük bir endişe kaynağı haline geliyor. Mihri'yi bu yanılgıdan döndürmek için Nursema, her türlü riski almaya hazır.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacak olan bu heyecan dolu olayları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.