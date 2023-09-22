Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Yeminler Bozulacak! Fatih Feci İntikamı Çok Konuşulacak

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta 2. sezon ilk bölümü ile ekranlarda oldu. Geçtiğimiz sezon başlayan ve aldığı olumsuz yorumlar sayesinde reytinglerini kat be kat arttıran Kızılcık Şerbeti 31. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti 31. bölümde Doğa'nın işinin zora girdiği anlar yaşanacak iken Fatih'in intikam hırsı diziye yeni bir seyir katacak.

Show TV ekranlarında Gold film yapımcılığı ile karşımıza çıkan cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ,geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü akabinde 2. bölüm tanıtımı büyük Merak uyandırdı. Ömer'in hastalığını öğrenmesi akabinde Kıvılcım'ın onun yanında olması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Nursema'nın Ertuğrul ile tanışması nursema hakkındaki gidişatı merak ettirirken Nursema ve Umut evliliğinde de sorunlar giderek artmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM DE ŞOK

Kıvılcım ve Doğa Cemre'nin velayeti ile alakalı bir avukatla anlaşacak ve avukatın da kirli bir iş birliği içerisinde olması herkesi şaşırtacak. Bebeğini hala daha göremeyen Fatih'in Doğa ile alakalı intikamını gözler önünde bulunacağı Kızılcık Şerbeti 31. bölümünde Alev'in Abdullah'a aşkına sahip çıksana dediği anlar dikkat çekecek. Pembe, Alev'le karşılaştığı ilk andan itibaren içindeki tüm nefreti kusacak ve Doğa her ne kadar Fatih'i kızı ve kendinden uzak tutmaya çalışsa da finalde kendisini çok kötü bir sürpriz bekleyecek

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi usta isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 31. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 2 SEZON REYTİNGLERİ

Kızılcık Şerbeti 2. sezon ilk bölüm reytingleri coşturdu. Geçtiğimiz hafta 2. sezon ilk bölümü ile yayınlanan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da Gündem olmuştu. Hem reytinglerinin tavan yapması Hem de sosyal medyada çokça konuşulması Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatını olumlu etkileyeceğe benziyor. Kızılcık şerbeti 30. bölümünde 7'li rakamlarda reyting alırken 2. sezona iyi bir başlangıç yaptığı yorumları yapılıyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Kızılcık Şerbeti Kızılcık Şerbeti etiketi ile 12 saat, Kıvılcım etiketi ile 11 saat, Nursema etiketi ile de 5 saat Twitter'ın TT listesinde yer aldı