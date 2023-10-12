Kızılay 23 Farklı Kadro İçin Personel Alımı Yapıyor: KPSS Şartı Yok!

Türkiye'nin en köklü ve en saygın kuruluşlarından biri olan Kızılay, 8 farklı il için 23 farklı kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. En önemlisi, bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmıyor. Adaylar, Kızılay'ın resmi kariyer sayfasından başvurularını online olarak yapabilecekler.

Başvuru Detayları Nelerdir?

Kızılay, personel alımıyla ilgili detayları resmi kariyer sayfasında paylaştı. Online başvuru yöntemiyle, en az ön lisans mezunu adayların başvurabileceği bu pozisyonlar için belirlenen başvuru şartları ve tarihleri de ilan edildi. Resmi kariyer sayfasını ziyaret ederek bu detaylara ulaşabilir, başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kızılay Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapıyor?

Kızılay, Eylül ayı itibariyle aşağıdaki pozisyonlar için personel alım ilanlarını yayınladı:

Makine Bakım Teknikeri (İçecek A.Ş.)

Proje Sorumlusu (PRJS - 2023)

Uluslararası İlişkiler Uzmanı (UPİD-2023)

Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı

Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.)

İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.)

PAZARLAMA MÜDÜRÜ (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

Hemşirelik (Kızılay Bakım A.Ş.) (HMS-2023/01)

Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.)

Bilgi Yönetimi Yöneticisi

İş Geliştirme Asistanı (İGA-2023)

Ürün Tasarım ve Analiz Uzmanı (ÜTAU - 2023)

Hasta İlişkileri Sorumlusu (Sağlık A.Ş.)

Hasta Kayıt Yetkilisi (Sağlık A.Ş.)

Satış Uzmanı (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)

Elektrik Teknikeri (Sağlık A.Ş.)

Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş)

Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu (UPR0723)

Kızılay, Türkiye genelinde birçok farklı pozisyonda istihdam sağlamak için personel arayışında. KPSS şartı olmadan, geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların Kızılay'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret ederek detaylı bilgi alması önerilir.