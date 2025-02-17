Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş’tan motorcu stili pozlar! Takipçilerinden beğeni yağmuru

Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Mina Demirtaş, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizideki başarılı performansıyla öne çıkan Demirtaş, bu kez motorcu stili pozlarıyla gündeme geldi.

Motosiklet üzerinde verdiği iddialı pozları "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." açıklamasıyla paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğraflar, takipçilerinden 70 binden fazla beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Hem yeteneği hem de güzelliğiyle popülerliğini artıran Mina Demirtaş, dizi dünyasındaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Genç oyuncunun hayranları, pozlara "Çok havalı!", "Tam bir yıldız" ve "Harika kareler!" gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

Mina Demirtaş’ın bu iddialı pozları, yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor!