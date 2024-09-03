Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: "Kendim için belirlediğim hedefler var"

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Mina Demirtaş, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti. Dergi için birbirinden çarpıcı fotoğraflar veren Demirtaş, hayranlarına samimi açıklamalarda bulundu.

Kariyer hedeflerinden bahseden başarılı oyuncu, "Kendim için belirlediğim hedefler var. Bunlardan bazıları zamanla değişse de temel hedeflerim, kendimi sürekli geliştirmek ve yaptığım işi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmak. Bu süreçte en önemlisi ise işimi keyifle yapmak," ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın pozları ve açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları genç oyuncunun gelecekteki projelerini merakla beklemeye başladı.