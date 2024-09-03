Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: "Kendim için belirlediğim hedefler var"

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile adından söz ettiren Mina Demirtaş, Magnet Quarterly dergisi için kamera karşısına geçti. Dergiye birbirinden güzel fotoğraflar veren Demirtaş, hedeflerinden de bahsetti.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2024 15:32

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Mina Demirtaş, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti. Dergi için birbirinden çarpıcı fotoğraflar veren Demirtaş, hayranlarına samimi açıklamalarda bulundu.

Kariyer hedeflerinden bahseden başarılı oyuncu, "Kendim için belirlediğim hedefler var. Bunlardan bazıları zamanla değişse de temel hedeflerim, kendimi sürekli geliştirmek ve yaptığım işi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmak. Bu süreçte en önemlisi ise işimi keyifle yapmak," ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın pozları ve açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları genç oyuncunun gelecekteki projelerini merakla beklemeye başladı.

Benzer Haberler
Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye... Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye...
İşte Halit Ergenç'in yeni projesi İşte Halit Ergenç'in yeni projesi
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"
Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki benimsin"
Çağatay Ulusoy, Instagram'da şov yaptı! Bu paylaşım çok konuşulur! Çağatay Ulusoy, Instagram'da şov yaptı! Bu paylaşım çok konuşulur!
Bahar dizisine sürpriz transfer! Öyle bir isim geliyor ki... Bahar dizisine sürpriz transfer! Öyle bir isim geliyor ki...
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
  • 28-08-2024 13:22

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
  • 02-09-2024 09:58

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
  • 02-09-2024 09:03

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı