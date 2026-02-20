Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş Artık Reşit: 18. Yaş Gününde Şaşırtan Gerçek!

Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kaç yaşında? Ünlü oyuncu Mina Demirtaş'ın 18. yaş günü kutlaması ve sosyal medyayı sallayan doğum günü fotoğrafları haberimizde...

Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş Artık Reşit: 18. Yaş Gününde Şaşırtan Gerçek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2026 15:53

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Zeynep" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran, duru güzelliği ve devleşen oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mina Demirtaş, yeni yaşını kutladı. Genç oyuncunun yaşını ilk kez öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"O Ses Türkiye"de Yaşını İtiraf Etmişti

Mina Demirtaş’ın yaşı, aslında daha önce katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında merak konusu olmuştu. O dönemde büyük bir içtenlikle;

“Şu an 16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım” açıklamasını yapan Demirtaş, kariyer basamaklarını ne kadar erken yaşta tırmanmaya başladığını kanıtlamıştı.

18. Yaş Gününe Özel Kutlama

Takvimler 2026’nın Şubat ayını gösterirken, genç yetenek beklenen yaş gününe ulaştı ve 18 yaşına bastı. Artık reşit bir birey olan Demirtaş, bu özel dönüm noktasını yakın arkadaş grubuyla birlikte kutladı.

Sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaşan ünlü oyuncu, hem neşeli tavırları hem de şıklığıyla beğeni topladı. Takipçilerinden binlerce tebrik mesajı yağarken, birçok kullanıcı "Zeynep karakterindeki olgunluğu yüzünden çok daha büyük sanıyorduk" yorumlarında bulundu.

Kariyerinin Zirvesinde Bir Genç Yetenek

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından birinde başrol ağırlığında bir sorumluluk üstlenen Mina Demirtaş, sadece yeteneğiyle değil, disipliniyle de sektörün usta isimlerinden tam not alıyor. Yeni yaşıyla birlikte genç oyuncunun önünde çok daha parlak bir kariyer yolu uzandığı görülüyor.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.
Magazin Dünyasını Sarsan İfadeler: Magazin Dünyasını Sarsan İfadeler: "Mesleki Stres Beni Bu Yola İtti."
Başını Örtüp Poz Verdi! Bahar Şahin’in Ramazan Kuralı Sosyal Medyayı Salladı. Başını Örtüp Poz Verdi! Bahar Şahin’in Ramazan Kuralı Sosyal Medyayı Salladı.
Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber: Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber: "Yerle Bir Oldum"
Eylül Tumbar ve Enes Koçak Cephesinde Soğuk Rüzgarlar: Eylül Tumbar ve Enes Koçak Cephesinde Soğuk Rüzgarlar: "Aradığını Bulman Dileğiyle!"
Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu! Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!
  • 19-02-2026 14:21

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.
  • 20-02-2026 11:06

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!
  • 18-02-2026 14:59

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!