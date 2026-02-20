Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş Artık Reşit: 18. Yaş Gününde Şaşırtan Gerçek!

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Zeynep" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran, duru güzelliği ve devleşen oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mina Demirtaş, yeni yaşını kutladı. Genç oyuncunun yaşını ilk kez öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"O Ses Türkiye"de Yaşını İtiraf Etmişti

Mina Demirtaş’ın yaşı, aslında daha önce katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında merak konusu olmuştu. O dönemde büyük bir içtenlikle;

“Şu an 16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım” açıklamasını yapan Demirtaş, kariyer basamaklarını ne kadar erken yaşta tırmanmaya başladığını kanıtlamıştı.

18. Yaş Gününe Özel Kutlama

Takvimler 2026’nın Şubat ayını gösterirken, genç yetenek beklenen yaş gününe ulaştı ve 18 yaşına bastı. Artık reşit bir birey olan Demirtaş, bu özel dönüm noktasını yakın arkadaş grubuyla birlikte kutladı.

Sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaşan ünlü oyuncu, hem neşeli tavırları hem de şıklığıyla beğeni topladı. Takipçilerinden binlerce tebrik mesajı yağarken, birçok kullanıcı "Zeynep karakterindeki olgunluğu yüzünden çok daha büyük sanıyorduk" yorumlarında bulundu.

Kariyerinin Zirvesinde Bir Genç Yetenek

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından birinde başrol ağırlığında bir sorumluluk üstlenen Mina Demirtaş, sadece yeteneğiyle değil, disipliniyle de sektörün usta isimlerinden tam not alıyor. Yeni yaşıyla birlikte genç oyuncunun önünde çok daha parlak bir kariyer yolu uzandığı görülüyor.