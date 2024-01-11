Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşamış ve uzun bir süre kameralardan uzak kalmıştı. Ancak bir süre önce Kızıl Goncalar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Namal, birkaç ay önce de aşk hayatına yeni bir sayfa açmıştı. Mehmet Derman Doğan ile ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, şimdi ise sevgilisiyle ayrıldı.

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2024 15:56

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ın 6 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uzun bir süre ekranlardan ve kameralardan uzak kalmıştı. Ancak son dönemde Kızıl Goncalar dizisiyle tekrar ekranlara dönen Namal, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Eşinin ölümünün ardından uzunca bir süre hayatına kimseyi almayan Özgü Namal, 6 ay önce bu kuralını bozmuştu ve Mehmet Derman Doğan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, ünlü çift şimdi ayrıldıklarını açıkladı.

Gazete Magazin'in haberine göre; Mehmet Derman Doğan, duygularını paylaşarak ''Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun'' notunu düştü.

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