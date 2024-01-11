Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ın 6 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uzun bir süre ekranlardan ve kameralardan uzak kalmıştı. Ancak son dönemde Kızıl Goncalar dizisiyle tekrar ekranlara dönen Namal, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Eşinin ölümünün ardından uzunca bir süre hayatına kimseyi almayan Özgü Namal, 6 ay önce bu kuralını bozmuştu ve Mehmet Derman Doğan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, ünlü çift şimdi ayrıldıklarını açıkladı.





Gazete Magazin'in haberine göre; Mehmet Derman Doğan, duygularını paylaşarak ''Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun'' notunu düştü.