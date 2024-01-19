Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden görülmemiş kareler

RTÜK'ten aldığı ceza nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. İşte detaylar...

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden görülmemiş kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 19:13

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı bir araya getiren Kızıl Goncalar, RTÜK'ten aldığı ceza nedeniyle ekran yolcuğuna 2 hafta ara vermişti. Kızıl Goncalar bu hafta yeni bölümüyle ekranda olacak. 22 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek olan Kızıl Goncalar 3. bölümden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. İşte o kareler...



KIZIL GONCALAR 3 BÖLÜM

Levent’in Zeynep’i kurtarma girişimi hiç beklemediği bir yerden engellenir. Kızının okuması için hayaller kuran Meryem, Naim’in ve tarikatın kızı Zeynep’e dair yaptıkları planı öğrenmiştir. Naim, tarikatın içinde yükselme hesapları yaparken Meryem kızını kurtarmak Cüneyd’in gelgitli halleri ise amcası Sadi Hüdayi’yi düşündürmektedir. Onun ve tarikatın geleceği için düşündükleri planı bir an önce hayata geçirmeye niyetlidir. Eşi Hasna ve kızı Mira, babasına olan öfkesinin artmasıyla başını çok daha büyük belalara sokar.

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