'Kızıl Goncalar'ın Final Çekimleri Bitti, Mert Yazıcıoğlu İmaj Değiştirdi

Mert Yazıcıoğlu, 'Kızıl Goncalar' dizisinin final çekimlerinin tamamlanmasının ardından Cüneyd karakterine veda ederek yeni bir imajla karşımıza çıktı. Yazıcıoğlu’nun bu ani değişimi, hayranlarını ikiye böldü.

'Kızıl Goncalar' Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ediyor

Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisi, 5 Mayıs’ta 47. bölümle ekranlara veda edecek. İki sezondur NOW TV'de yayınlanan ve Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi, final bölümüyle izleyicilerine elveda diyor.



Mert Yazıcıoğlu İmaj Değişikliğini Hayranlarına Gösterdi

Dizinin son çekimlerinin ardından soluğu berberde alan Mert Yazıcıoğlu, saçını ve sakalını kestirerek yeni bir imajla ortaya çıktı. Yeni tarzı, Cüneyd karakterinden sonra büyük bir değişiklik yarattı. Yazıcıoğlu'nun yeni halini bir hayranıyla çektiği fotoğrafla paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir etkileşim başladı.

Hayranlar İkiye Bölündü

Mert Yazıcıoğlu'nun imaj değişikliği hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri oyuncuyu her haliyle yakışıklı bulurken, bazıları ise sakalının ona çok yakıştığını belirterek eski tarzını tercih ettiklerini dile getirdi. Yazıcıoğlu'nun yeni hali, sosyal medya üzerinde oldukça fazla yorum aldı.