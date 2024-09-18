Kızıl Goncalar'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem'e hapiste hain pusu...

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisi, 2. sezonuyla da heyecanı kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. Now'da yayınlanan dizi, 30 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuna merhaba diyecek.

Dizinin merakla beklenen 20. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonda yaşanacak olaylara dair ipuçları barındıran fragman, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Dram ve aşk dolu sahneleriyle yine çok konuşulacak olan Kızıl Goncalar, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.