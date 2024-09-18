Kızıl Goncalar'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem'e hapiste hain pusu...

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisi 2. sezonuna da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Now'da yayınlanan dizi, 30 Eylül Pazartesi günü yeni sezona 'merhaba' diyecek. Dizinin beklenen Kızıl Goncalar 20. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda yaşanacaklara dair ipuçları barındıran fragman oldukça ses getireceğe benziyor.

Kızıl Goncalar'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem'e hapiste hain pusu...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-09-2024 10:46

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisi, 2. sezonuyla da heyecanı kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. Now'da yayınlanan dizi, 30 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuna merhaba diyecek.

Dizinin merakla beklenen 20. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonda yaşanacak olaylara dair ipuçları barındıran fragman, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Dram ve aşk dolu sahneleriyle yine çok konuşulacak olan Kızıl Goncalar, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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