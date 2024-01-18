Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

RTÜK’ten aldığı ceza nedeniyle 2 haftadır ekrana gelmeyen Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü 22 Ocak’ta seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünden ön izlemeye sahnesi yayınlandı.

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 09:36

RTÜK'ten aldığı ceza nedeniyle 2 haftadır ekrandan uzak kalan Kızıl Goncalar dizisi 22 Ocak'ta yeni bölümüyle yeniden seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanacak olan 3. bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar 3. Bölüm 1. Ön İzleme sahnesi oldukça ses getirdi. Özellikle Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin "Okumak çok güzel bir şey" sözleri fragmanın öne çıkan bölümü oldu.

İşte Kızıl Goncalar 3. Bölüm 1. Ön İzleme

Haberin Videosu : Kızıl Goncalar 3. Bölüm 1. Ön İzleme | "Okumak Çok Güzel Bir Şey"
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