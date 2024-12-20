Kızıl Goncalar'dan yeni yıl sürprizi! Usta oyuncu ekibe katılıyor!

Gold Film’in rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti ile seyircinin gönlünde taht kuran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kalan Tanrıöğen, yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bu dönemde dinlenerek moral depolayan ve kendini yeniden hazır hisseden usta oyuncu, setlere dönüş kararını sevenleriyle paylaşmaktan mutluluk duydu.

Tanrıöğen’in dönüş projesi ise yine bir Gold Film yapımı olan ve şimdiden büyük merak uyandıran “Kızıl Goncalar” dizisi oldu. Faruk Turgut liderliğindeki yapım ekibiyle el sıkışan Tanrıöğen, dizide bir tarikat liderini canlandıracak. Necati Şahin’in kaleminden çıkan proje, 2024 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşacak.

Settar Tanrıöğen, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve 1,5 sezon boyunca seyircinin gönlünde taht kurmuştu. Yeni projedeki rolüyle yine adından söz ettirmesi beklenen oyuncunun dönüş haberi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Yeni yılın sürprizi "Kızıl Goncalar", güçlü hikayesi ve Tanrıöğen’in etkileyici performansıyla şimdiden yılın iddialı yapımları arasında yerini alacağa benziyor.