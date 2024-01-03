Kızıl Goncalar'dan bir yeni fragman daha: Olaylar kızışıyor!

Kızıl Goncalar 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kızıl Goncalar'dan bir yeni fragman daha: Olaylar kızışıyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-01-2024 10:23

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden itibaren konuşulmaya devam ediyor. Özgü Namal'ı 10 yıllık aranın ardından ekranlara döndüren Kızıl Goncalar gündemden düşmüyor.

Son olarak RTÜK'ten aldığı ceza ile magazin gündemine oturan Kızıl Goncalar'ın beklenen 3. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan "Cüneyd ile Evlendirecekler!" dikkat çekti.

Oldukça hareketli sahnelerin yer aldığı fragman merak uyandırdı.

İşte Kızıl Goncalar 3. Bölüm 2. Fragmanı:

 

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