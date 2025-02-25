Kızıl Goncalar'dan Bahar dizisine transfer

Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar”, bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırlıyor! Kızıl Goncalar dizisine dün akşam veda eden başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, hız kesmeden “Bahar” dizisine transfer oldu.



Kızıl Goncalar’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde hikâyesi sona eren ve Duygu Sarışın ile birlikte projeye veda eden Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında “Şunun şurasında kaç seküler kaldı. Son foto: Giderken ifşayı basarım abicim… Tüm ekibe kocaman sevgiler hepinizi seviyom… Hadi ben kaçtım ” sözlerine yer vererek projeye veda etti.

Ancak Tülek’in ekranlardan uzak kalması uzun sürmedi! Başarılı oyuncu, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Bahar”ın 36. bölümüne konuk oluyor. Tülek, Tuğra Okaner karakteriyle diziye dahil olacak ve Emre Karayel’in canlandırdığı Tolga’nın kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bu sürpriz transferle “Bahar” dizisi, kadrosunu daha da güçlendirmeye devam ediyor. Tuğrul Tülek’in katılımıyla dizinin yeni bölümü bu akşam Show TV’de!