Kızıl Goncalar'a 'Saatçi Aziz' geliyor!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir yıl önce beyin kanaması geçiren ve dizi setlerine ara vermek zorunda kalan 64 yaşındaki Tanrıöğen, “Kızıl Goncalar” dizisinin kadrosuna katıldı.

Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın çektiği, Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar” dizisi, yılbaşı tatilinin ardından 20 Ocak’ta ekranlara geri dönecek. Tanrıöğen, dizinin 34. bölümünde seyircilerle buluşacak ve “Saatçi Aziz” karakteriyle dikkat çekecek. Evladının intikamını almak için yaşayan Aziz, dizinin hikayesine derinlik ve heyecan katacak.

“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Abdullah Ünal rolüyle hafızalara kazınan Tanrıöğen, aynı yapımcı Faruk Turgut’un yeni projesi olan “Kızıl Goncalar”da bambaşka bir karakterle hayranlarının karşısına çıkacak.

Perşembe günü sete çıkacak olan usta oyuncu, dönüşüyle hem sektörde hem de hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. “Kızıl Goncalar”, Tanrıöğen’in güçlü oyunculuğuyla Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam edecek!