Kızıl Goncalar'a bomba gibi bir isim geliyor!

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan, Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar”, 30 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin afiş çekimleri ise yarın gerçekleştirilecek. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin’in yer aldığı afiş, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Ömür Atay’ın yönetmenliğini, Şükrü Necati Şahin’in senaristliğini üstlendiği “Kızıl Goncalar”, geçen sezon izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve en çok izlenen 3 dizi arasına girmeyi başarmıştı. İkinci sezonda da heyecan hız kesmeden devam edecek. Özellikle Vahid’in (Özcan Deniz) oğlu Cüneyd’le hesaplaşması ve Zeynep’e (Mina Demirtaş) yaşattığı zor günler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin yeni sezonunda izleyicileri şaşırtacak gelişmeler de var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hapishanede zor günler geçiren Meryem’in (Özgü Namal) başına gelecek şok edici olaylar ve yeni karakter Kevser (Selen Kurtaran), hikayeye yepyeni bir soluk getirecek. Meryem’in hapishanede Kevser ile yollarının kesişmesi, yeni sezonda tansiyonu yükseltecek.

“Kızıl Goncalar”ın ikinci sezonu, heyecan dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.