Kızıl Goncalar'a bomba gibi bir isim geliyor!

Kızıl Goncalar'da Meryem'le hapishanede karşılacak Kevser karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Kızıl Goncalar'a bomba gibi bir isim geliyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2024 17:51

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan, Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar”, 30 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin afiş çekimleri ise yarın gerçekleştirilecek. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin’in yer aldığı afiş, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Ömür Atay’ın yönetmenliğini, Şükrü Necati Şahin’in senaristliğini üstlendiği “Kızıl Goncalar”, geçen sezon izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve en çok izlenen 3 dizi arasına girmeyi başarmıştı. İkinci sezonda da heyecan hız kesmeden devam edecek. Özellikle Vahid’in (Özcan Deniz) oğlu Cüneyd’le hesaplaşması ve Zeynep’e (Mina Demirtaş) yaşattığı zor günler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin yeni sezonunda izleyicileri şaşırtacak gelişmeler de var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hapishanede zor günler geçiren Meryem’in (Özgü Namal) başına gelecek şok edici olaylar ve yeni karakter Kevser (Selen Kurtaran), hikayeye yepyeni bir soluk getirecek. Meryem’in hapishanede Kevser ile yollarının kesişmesi, yeni sezonda tansiyonu yükseltecek.

“Kızıl Goncalar”ın ikinci sezonu, heyecan dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.

Benzer Haberler
Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'lı Leyla'nın yayın tarihi belli oldu Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'lı Leyla'nın yayın tarihi belli oldu
Dizi sektörü bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oluyor! Dizi sektörü bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oluyor!
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u buluşturan Sorgu'nun afişi yayınladı Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u buluşturan Sorgu'nun afişi yayınladı
Özlem bitiyor… Gönül Dağı’nın 5. sezonu başlıyor… Özlem bitiyor… Gönül Dağı’nın 5. sezonu başlıyor…
Karadut dizisinden iki farklı afiş Karadut dizisinden iki farklı afiş
Kara Ağaç'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Kara Ağaç'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
  • 02-09-2024 09:58

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
  • 02-09-2024 09:03

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı

Gonca Vuslateri’ye
  • 02-09-2024 18:43

Gonca Vuslateri’ye "Leyla" dizisi setinde sürpriz doğum günü kutlaması