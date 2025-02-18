“Kızıl Goncalar”a bakın hangi oyuncu geliyor?

Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’in NOW platformu için çektiği sevilen dizi Kızıl Goncalar, bu akşam 38. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ömür Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide, izleyicileri yeni bir sürpriz bekliyor.

Başarılı oyuncu Esra Ronabar, önümüzdeki bölümlerden itibaren Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olacak. Dizinin unutulmaz sahnelerine imza atan ödüllü yazar Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı hikayede Ronabar, psikolog Özge karakterine hayat verecek.

Psikolog Özge karakterinin diziye nasıl bir yön vereceği ve diğer karakterlerle olan etkileşimi şimdiden büyük bir merak konusu. Yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Kızıl Goncalar, sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!