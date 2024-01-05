Kızıl Goncalar, Fransa'da da gündem oldu! Bakın Fransızlar ne dedi?

"Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili yaşanan olaylar, Fransız Le Monde gazetesinde de yankı buldu. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, bir tarikata ait hikâyeyi anlatması nedeniyle bazı kesimleri rahatsız etmişti. Dizi, 31 bin şikayetin ardından afişlere boya atılması sonucu önce izinleri alınan ve parası ödenen iki bakanlığa ait mekanlarda çekim yapmış, ardından RTÜK tarafından FOX'a 9 milyon TL para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verilmişti. Bu gelişmeler, Fransız Le Monde gazetesinde Türkiye'deki "Kırmızı Goncalar" savaşı başlığıyla ele alındı.



Yazıda, İslam cemaatlerine sert bir ışık tutan dizinin muhafazakar çevrelerde öfkeye neden olduğu ve hükümet yanlısı medyanın tereddüt içinde olduğu belirtilerek, muhalefetin ise ifade özgürlüğü çağrısı yaptığı ifade edildi.



RTÜK'ün yasaklaması sonucu ağır para cezaları ve mekan kapatmalarının gerçekleştiği vurgulandı.



