Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim katılıyor!

Duygu Sarışın'ın yeni projesinin detayları ortaya çıktı. Dizi, Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Ömür Atay'ın yöneteceği bir yapım. Diziyi Gold Film yapacak ve FOX kanalında yayınlanacak. Çekim tarihi önceki planlardan farklı bir şekilde 20 Ekim olarak belirlendi.

Dizide, Özgü Namal (Meryem), Özcan Deniz (Levent), Şerif Erol (Suavi), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Hazal Türesan (Beste), Mert Turak (Naim), Sadi Hüdai (Erkan Avcı), Selen Öztürk (Hasna), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) gibi önemli rolleri canlandıracaklar. Duygu Sarışın ise son olarak "Aşk Mevsimi" filminde Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ile başrol paylaşmıştı. Sarışın, "Kızıl Goncalar" dizisinde doktor Levent'in kız kardeşi Hande karakterine hayat verecek.