Kızıl Goncalar dizisine 2 isim veda ediyor!

"Kızıl Goncalar" Dizisinde Peş Peşe Ayrılıklar!

Kızıl Goncalar dizisine 2 isim veda ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2025 19:39

NOW’ın pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kızıl Goncalar", oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşamaya devam ediyor. Can Kızıltuğ’un ardından iki isim daha diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek, senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşerek hikâyeye veda edecek. Hande ve Seçkin karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların ayrılığı, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.

Öte yandan dizinin senaristi Şükrü Necati Şahin, kadroya yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Esra Ronabar, psikolog Özge rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Aziz’in damadı Rıza karakteriyle diziye yeni bir oyuncu daha dahil olacak. Ancak bu karakteri kimin canlandıracağı ise henüz netleşmedi.

Fenomen dizi "Kızıl Goncalar", ayrılıklara rağmen yeni karakterleriyle heyecanı artırmaya devam edecek!

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