‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki zikir sahnesi olay yarattı! Erkan Avcı’nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı yapım, pazartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak bu hafta dizinin konuşulmasını sağlayan en büyük etken, oyuncu Erkan Avcı’nın zikir sahnesindeki unutulmaz performansı oldu.

"40 Yıldır Zikir Çekiyor Gibi"

Erkan Avcı’nın kendinden geçercesine canlandırdığı sahne, izleyenlerden tam not aldı. Sosyal medyada sahneyle ilgili yapılan yorumlar kısa sürede gündeme oturdu. Bir kullanıcı, “40 yıldır zikir çekiyor gibi oynadı, adeta sahneyi yaşattı” ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise “Erkan Avcı’nın bu sahneyle ödüllük bir performans sergilediğini düşünüyorum” dedi.

İzleyici Tepkileri ve Reyting Başarısı

Sosyal medyada “zikir sahnesi” etiketiyle yapılan binlerce yorum, dizinin bu hafta reytinglerde de sıçrama yapmasına neden oldu. Diziyi takip eden bazı izleyiciler, sahneyi hem oyunculuk hem de atmosfer açısından bir başyapıt olarak değerlendirirken, kimileri ise bu sahnelerin diziye derinlik kattığını belirtti.

Kızıl Goncalar, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle Erkan Avcı gibi isimlerin başarılı performansları, diziyi her geçen gün daha fazla konuşulur hale getiriyor. Gelecek bölümlerde dizinin bu sahne sonrası nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu