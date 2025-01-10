“Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi

Popüler dizi “Kızıl Goncalar”, 34. bölüm fragmanında yer alan bir sahneyle sosyal medyada tartışmaların odağına oturdu. Tanıtımda, “Birgül” karakterinin başörtüsünü çıkarma sahnesi, yanlış yorumlara yol açarak “türbanı ateşe atma” şeklinde algılandı. Bu durum, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlatırken, yapım şirketi iddialara yanıt verdi.

“Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 14:17

Yanlış Anlamalar Gündemi Sarstı

Tanıtımdaki sahne, bazı kullanıcılar tarafından “başörtüsünün ateşe atıldığı” şeklinde yorumlandı ve hızla yayıldı. Bunun üzerine dizinin yapım şirketi, bir açıklama yaparak tartışmalara son vermeyi amaçladı:

“Söz konusu sahnede, karakterin türbanını ateşe atması gibi bir durum kesinlikle yaşanmamaktadır. Bu sahne, yanlış yorumlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Dizimiz, hassasiyet ve saygı çerçevesinde ilerlemeye devam edecektir.”

Fragman Kaldırıldı

Oluşan tepkinin ardından yapım şirketi, ilgili tanıtımı dijital platformlardan kaldırdı ve izleyicilere yanlış anlaşılmanın giderilmesi adına yeni bir fragman yayımlanacağını duyurdu.

Sosyal Medyada Tepkiler İkiye Bölündü

Tartışma, sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. Bazı izleyiciler, dizinin toplum hassasiyetlerine saygı göstermesi gerektiğini savunurken, diğerleri bu yorumların abartıldığını ve dizinin sanatsal özgürlüğüne müdahale edildiğini dile getirdi.

Yapım Şirketi: Saygımız Devam Edecek

Dizi, 33 bölümdür geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şirket, bu süreçte gösterilen hassasiyetin dizinin sonuna kadar süreceğini vurguladı.

“Kızıl Goncalar” dizisi, bu tartışmaların ardından hem izleyiciler hem de sektör tarafından daha yakından takip edilecek gibi görünüyor. Yeni bölümde sahnenin nasıl yorumlanacağı ve bu durumun reytinglere etkisi merak konusu

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