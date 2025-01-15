“Kızıl Goncalar” dizisinde yeni dönem: Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı

Gold Film’in merakla beklenen dizisi “Kızıl Goncalar” yeni karakterlerle heyecanı artırıyor.

“Kızıl Goncalar” dizisinde yeni dönem: Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 12:45

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin 20 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölümünde, usta oyuncu Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı “Saatçi Aziz” karakterine eşlik edecek sürpriz bir isim yer alacak.

Diziye yeni dahil olan genç oyuncu Selinay Taşol, Saatçi Aziz’in torunu “Şirin” rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren “Kan Çiçekleri” dizisiyle dikkat çeken Taşol, bu kez intikam hikâyesinin kilit karakterlerinden biri olarak seyirciyle buluşacak.

Dizinin 35. bölümünde ekrana gelecek olan Saatçi Aziz ve Şirin ikilisi, hem hikâyenin seyrini değiştirecek hem de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Hayranlar, yeni karakterlerin diziye katacağı dinamizmi ve Selinay Taşol’un performansını şimdiden büyük bir merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e tepki yağıyor Canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e tepki yağıyor
“Deha” dizisine “Deha” dizisine "Kunduz" geliyor
“Sandık Kokusu” kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor! “Sandık Kokusu” kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!
“Şakir Paşa Ailesi” dizisine Hazal Kaya geliyor! “Şakir Paşa Ailesi” dizisine Hazal Kaya geliyor!
Barış Arduç’tan Gupse Özay-Melikşah Altuntaş gerginliğine ilk açıklama Barış Arduç’tan Gupse Özay-Melikşah Altuntaş gerginliğine ilk açıklama
Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!” Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!”
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
  • 11-01-2025 10:13

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?