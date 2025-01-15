“Kızıl Goncalar” dizisinde yeni dönem: Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin 20 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölümünde, usta oyuncu Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı “Saatçi Aziz” karakterine eşlik edecek sürpriz bir isim yer alacak.

Diziye yeni dahil olan genç oyuncu Selinay Taşol, Saatçi Aziz’in torunu “Şirin” rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren “Kan Çiçekleri” dizisiyle dikkat çeken Taşol, bu kez intikam hikâyesinin kilit karakterlerinden biri olarak seyirciyle buluşacak.

Dizinin 35. bölümünde ekrana gelecek olan Saatçi Aziz ve Şirin ikilisi, hem hikâyenin seyrini değiştirecek hem de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Hayranlar, yeni karakterlerin diziye katacağı dinamizmi ve Selinay Taşol’un performansını şimdiden büyük bir merakla bekliyor.