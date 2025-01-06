Kızıl Goncalar bu akşam neden yok? Yeni bölüm yayın tarihi belli oldu!

RTÜK Gözleri Üzerine Çevirmişti

Geçtiğimiz yıl RTÜK’ten “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık” gerekçesiyle idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası alan Kızıl Goncalar, aldığı yaptırımla.ra rağmen geniş izleyici kitlesi tarafından desteklenmeye devam ediyor. Bu sezon RTÜK’ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından Kızıl Goncalar yeniden gündeme gelmişti.

Yeni Bölüm Ne Zaman?

6 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanmayacak olan dizi, iki haftalık aranın ardından 20 Ocak Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek. Seyirciler, merakla bekledikleri yeni bölüme geri saymaya başladı.

Ekran macerasında çıtayı her geçen gün yükselten Kızıl Goncalar, yılbaşı tatili sonrası yine heyecan dolu sahneleriyle adından söz ettirecek