“Kızıl Goncalar” 24. Bölüm fragmanı yayında: Meryem’in sözleri şaşkınlık yarattı!

NOW TV’nin sevilen dizisi “Kızıl Goncalar” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 24. bölümün fragmanı yayınlandı ve dikkat çekici sahneler şimdiden merak uyandırdı. 28 Ekim Pazartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek bölümde, Meryem’in kızı Zeynep'e söylediği, “Ablan yaşıyor kızım, ölmemiş” sözleri fragmanın en çok konuşulan anı oldu. Bu sözler, hikayede büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Dizinin başrollerini usta oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor. Her bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyen “Kızıl Goncalar”, dram ve entrika dolu senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Yeni bölümde Meryem’in büyük sırrı gün yüzüne çıkarken, izleyiciyi ne gibi sürprizlerin beklediği şimdiden büyük merak konusu!