Kızıl Goncalar 2 bölüm yayından kaldırılıyor! RTÜK cezasıyı açıkladı

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar'ın cezası belli oldu. RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 bölüm yayın kaldırma cezası verdi.

Kızıl Goncalar 2 bölüm yayından kaldırılıyor! RTÜK cezasıyı açıkladı
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Yayın Tarihi : 28-12-2023 11:12

FOX TV ekranlarında yayınlanan Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırma cezası aldı.

RTÜK cezayı duyurdu!

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 bölüm yayın durdurma cezası verdi. "Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı" suçundan Kızıl Goncalar 2 bölüm yayın durdurma cezası aldı!

Kızıl Goncalar 2 bölüm yayınlanmayacak!

Kızıl Goncalar dizisine 2 kez durdurma cezası geldi. "RTÜK tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgulan olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık suçundan Üst kurul %3 idari para cezası ve 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Kızıl Goncalar yeni bölüm Ocak'ın 2. haftası!

Verilen ceza sonrası FOX TV, Kızıl Goncalar dizisini 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde yayınlamayacak. Kızıl Goncalar yeni bölümü 15 Ocak tarihinde ekranlara gelecek. Dizilerin ara verdiği Ocak ayının ilk 2 haftası Kızıl Goncalar da ekranda olmayarak cezasını çekecek.

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