Kızıl Goncalar 2 bölüm yayından kaldırılıyor! RTÜK cezasıyı açıkladı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırma cezası aldı.

RTÜK cezayı duyurdu!

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 bölüm yayın durdurma cezası verdi. "Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı" suçundan Kızıl Goncalar 2 bölüm yayın durdurma cezası aldı!

Kızıl Goncalar 2 bölüm yayınlanmayacak!

Kızıl Goncalar dizisine 2 kez durdurma cezası geldi. "RTÜK tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgulan olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık suçundan Üst kurul %3 idari para cezası ve 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Kızıl Goncalar yeni bölüm Ocak'ın 2. haftası!

Verilen ceza sonrası FOX TV, Kızıl Goncalar dizisini 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde yayınlamayacak. Kızıl Goncalar yeni bölümü 15 Ocak tarihinde ekranlara gelecek. Dizilerin ara verdiği Ocak ayının ilk 2 haftası Kızıl Goncalar da ekranda olmayarak cezasını çekecek.