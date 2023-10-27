Kıyıda köşede altını olanlar dikkat! Altın kahini son 24 saat dedi duyan akın akın kuyumcuya gitmeye başladı

Altın fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası artışla geçti. 1800 TL sınırına dayanan altın fiyatları ile ilgili yeni açıklamalarda var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Kıyıda köşede yastık altında altın biriktirenler için bomba uyarıda bulundu. İslam Memiş'in altın yorumları sonrası haberi alanlar kuyumcuya koşmaya başladı. Peki gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın fiyatları daha ne kadar yükselir? Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? İşte İslam Memiş altın tahminleri…

Gram altın fiyatları Eylül ayında küçük düşüşler yaşamıştı ancak Ekim ayında yeniden toparlanarak yükselmeye başladı. Son günlerde ise altının gram fiyatı rekor üstüne Rekor Kırıyor. Hatta dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz açıklaması yapması sonrası gram altın 1800 TL'ye kadar dayandı. Peki bundan sonra Altın fiyatları ne olacak altın piyasasında neler yaşanacak? Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş altın piyasaları son durumu açıkladı. Gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve altın yorumları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA ÇIKACAK MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında Altın fiyatlarında daha büyük yükselişlerin olacağını belirtti. Altının her gün alım fırsatı vermeye devam ettiğini belirten ünlü Ekonomist, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında başlayan yükselişin bundan sonra da süreceğini dile getirdi. Yani Altına yatırım yapmak isteyenler mutlaka altın almalı. Ayrıca yastık altında elinde birikmiş altına olanlarda bu yükselişten etkilenerek satış yapmasın.

GRAM ALTIN 2000 TL'Yİ GÖRECEK

Gram altın fiyatları ile ilgili de önemli gelişmeler var. Son dakika haberine göre gram altını 2.000 TL'nin üstüne çıkacak. Özellikle İsrail Filistin savaşa sonrası Altın fiyatlarında daha da Yükseliş olacağını belirten uzmanlar yılbaşından itibaren fiyatların yukarı yönlü bir hızlı artışa geçeceğini Düşünüyor. Bu durumda gram altın fiyatları 2000 TL'yi çok kısa sürede yakalayacak.

ALTIN ALINMALI MI YOKSA SATILMALI MI?

Peki altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın yatırımının uzun vadeli olarak düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. O sebeple elinde yastık altında Kıyıda köşede altın biriktirenlerin satmaması gerektiğini tavsiye ediyor.