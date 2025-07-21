Kıvılcım Ural Bodrum Gündoğan’da Tatilde

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Güzel isim, önceki gün Gündoğan’da objektiflere yansıdı.

Gündoğan’da Güneş Keyfi

Kıvılcım Ural, kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkarıyor. Gün boyu şezlongunda güneşlenen Ural, ardından serinlemek için denize girdi. Doğal güzelliği ve keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, tatil sezonunun enerjisini yansıtıyor.

Aile Hayatı

Kıvılcım Ural, 2018 yılında Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten İlayda adını verdikleri bir kızları bulunuyor. Ünlü çift, aile yaşantıları ve samimi halleriyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal Medyada İlgi

Kıvılcım Ural’ın Bodrum tatilinden yansıyan kareleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Hayranları, doğal ve enerjik tavırlarını övgü dolu yorumlarla paylaştı.