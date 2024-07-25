Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sürprizleri

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak'taki bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan 40 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gelecek sezona dair ipuçları verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sürprizleri
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2024 11:13

Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen Tatlıtuğ, şu sıralar sadece dinlendiğini belirterek, "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" dedi. Bu açıklama, hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Gazetecilerin görüntü alabilmesi için kaskını çıkarması talebini geri çevirmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, poz verdikten sonra kaskını takarak scooter'ına binip evine doğru yola çıktı. Ünlü oyuncunun bu samimi ve mütevazı tavrı, basın mensuplarının ve hayranlarının takdirini topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda hangi projelerde yer alacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

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