Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sürprizleri

Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen Tatlıtuğ, şu sıralar sadece dinlendiğini belirterek, "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" dedi. Bu açıklama, hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Gazetecilerin görüntü alabilmesi için kaskını çıkarması talebini geri çevirmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, poz verdikten sonra kaskını takarak scooter'ına binip evine doğru yola çıktı. Ünlü oyuncunun bu samimi ve mütevazı tavrı, basın mensuplarının ve hayranlarının takdirini topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda hangi projelerde yer alacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.