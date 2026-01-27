Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Ekranların dev ismi Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanlandıracak bir projeyle sahalara dönüyor. Disney Plus için hazırlanan ve Bozdağ Film imzasını taşıyan "Dönence" dizisinde Tatlıtuğ, polisiye ve aksiyon tutkunlarını mest edecek bir karaktere hayat verecek.

Ali: Polislikten İstihbarat Ajanlığına

Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt’un kaleme aldığı dizide Tatlıtuğ, derinlikli bir karakter olan Ali'yi canlandıracak. Karakterin hikayesi ise oldukça sarsıcı:

Geçmişi: Polislik mesleğinden atılan eski bir emniyet mensubu.

Görevi: İstihbarat adına kurulan çok gizli bir özel timde ajan olarak görev yapacak.

Yönetmen Koltuğunda Sürpriz: Dizinin yönetmenliği için kulislerde konuşulan isim, sıra dışı tarzıyla bilinen Can Evrenol.

Pınar Deniz ile Dev Partnerlik mi Geliyor?

Dizinin en çok merak edilen konularından biri de Ali’nin partneri olacak Yasemin karakteri. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ajan Yasemin rolü için şu an Pınar Deniz ile görüşülüyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Tatlıtuğ ve Deniz ikilisi yılın en iddialı ekran çifti olmaya aday.

Çekimler Mart’ta Başlıyor

Dijital platformun prestijli işlerinden biri olması beklenen "Dönence" hakkında bilinen teknik detaylar şöyle: