Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Dönence ne zaman başlıyor? Disney Plus için çekilecek olan Dönence dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ajan Ali rolünde. Pınar Deniz ve Can Evrenol detayları haberimizde...

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2026 17:08

Ekranların dev ismi Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanlandıracak bir projeyle sahalara dönüyor. Disney Plus için hazırlanan ve Bozdağ Film imzasını taşıyan "Dönence" dizisinde Tatlıtuğ, polisiye ve aksiyon tutkunlarını mest edecek bir karaktere hayat verecek.

Ali: Polislikten İstihbarat Ajanlığına

Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt’un kaleme aldığı dizide Tatlıtuğ, derinlikli bir karakter olan Ali'yi canlandıracak. Karakterin hikayesi ise oldukça sarsıcı:

  • Geçmişi: Polislik mesleğinden atılan eski bir emniyet mensubu.

  • Görevi: İstihbarat adına kurulan çok gizli bir özel timde ajan olarak görev yapacak.

  • Yönetmen Koltuğunda Sürpriz: Dizinin yönetmenliği için kulislerde konuşulan isim, sıra dışı tarzıyla bilinen Can Evrenol.

Pınar Deniz ile Dev Partnerlik mi Geliyor?

Dizinin en çok merak edilen konularından biri de Ali’nin partneri olacak Yasemin karakteri. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ajan Yasemin rolü için şu an Pınar Deniz ile görüşülüyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Tatlıtuğ ve Deniz ikilisi yılın en iddialı ekran çifti olmaya aday.

Çekimler Mart’ta Başlıyor

Dijital platformun prestijli işlerinden biri olması beklenen "Dönence" hakkında bilinen teknik detaylar şöyle:

Detay Bilgi
Bölüm Sayısı 8 Bölüm (Mini Dizi)
Çekim Yeri İstanbul
Başlangıç Tarihi Mart 2026
Platform Disney Plus

 

Benzer Haberler
"Arka Plan" Yakalattı: Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Aşkı Belgelendi mi?
Londra’da Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti
Hukuk Hadise’yi Haklı Buldu! Ahmet Çakar’dan Hukuk Hadise’yi Haklı Buldu! Ahmet Çakar’dan "Pişmanlık" Dolu Özür
Aşkın Başkentinde Barıştılar! İrem Derici ve Melih Kunukçu’dan Paris Çıkarması Aşkın Başkentinde Barıştılar! İrem Derici ve Melih Kunukçu’dan Paris Çıkarması
Bayhan’dan Yürek Burkan Aşk İtirafı: 'Seni Seviyorum' Bile Diyemedim Bayhan’dan Yürek Burkan Aşk İtirafı: 'Seni Seviyorum' Bile Diyemedim
Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"